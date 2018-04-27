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Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:24
  • 84
  • 1

Вечером 27 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, на перекрёстке с Костромской улицей, столкнулись рейсовый автобус "ЛиАЗ" и автомобиль "Hyundai". Автобус 637 маршрута передней левой стороной врезался в правую пассажирскую дверь легкового автомобиля. К счастью, из людей никто не пострадал. Аварийные машины частично перекрыли движение транспорта на Алтуфьевском шоссе в сторону области. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС начали оформление ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются.

  • 84
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    21:41
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 21:21 http://www.mskagency.ru/materials/2776284 27.04.18. Ссылка на портал добавлена.
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