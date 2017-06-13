Две радуги появились на небе после дождя в Пензенской области
- Автор:
- Сергей Сергеев
- Дата публикации:
- 20:59
-
- 29
Одновременно две радуги на небе после дождя в Пензенской области увидели жители города Моршанск.
- 29
Ещё
148
13.06.2017 23:27 | ooogk
Одновременно две радуги на небе после дождя в Пензенской области увидели жители города Моршанск.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)