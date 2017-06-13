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Две радуги появились на небе после дождя в Пензенской области

Автор:
Сергей Сергеев
Дата публикации:
20:59
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Одновременно две радуги на небе после дождя в Пензенской области увидели жители города Моршанск.

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