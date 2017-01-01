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Камера наблюдения сняла момент ДТП на перекрестке в Серпухове

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
21:19
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Молодой автолюбитель на светлом "Hyundai Solaris" совершил типовую аварию, которая бесконечной чередой повторяется на этом перекрёстке... Повернув на свой сигнал светофора он продолжил движение и не уступил дорогу движущемуся на зелёный автомобилю марки "Mercedes", под управлением девушки. После столкновения водитель первым делом поспешил на помощь к малышу, находящемуся в салоне пострадавшего автомобиля. По сообщениям очевидцев ребёнок не пострадал. Экипаж ДПС прибыл менее чем через полчаса.

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