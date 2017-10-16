s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Творческий подарок тихвинского художника Владимира Савина

Творческий подарок тихвинского художника Владимира Савина

Автор:
Leobr
Дата публикации:
27.04 23:20
  • 10
  • 0

Обычно юбиляры получают подарки. Но тихвинский художник Владимир Савин сделал наоборот - подарил тихвинцам и гостям города в эти предпраздничные дни сразу две выставки своих новых работ. Обе размещены в библиотеках - в БСЦ "Тэффи" и в витрине Центральной районной библиотеки имени И. П. Мордвинова. Небольшое интервью художник дал у второй. С 70-летием Владимир Иванович!

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
22.04 22:05 | PAREN
Выставка старых мотоциклов в ТЦ «Метрополис»
91 0
24.04 22:15 | Leobr
В детской библиотеке города Тихвин создан уголок истории "Старая квартира"
174 0
21.04 21:23 | Leobr
В Тихвине состоялся 34-й открытый музыкальный конкурс
111 0
16.10.2017 14:02 | Leobr
Авторский вечер художника, поэта и исполнителя песен Екатерины Планиной в Санкт-Петербурге (15.10.17.)
383 0
02.01.2015 19:07 | Leobr
Две новогодние выставки в Тихвине