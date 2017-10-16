Творческий подарок тихвинского художника Владимира Савина
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 27.04 23:20
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Обычно юбиляры получают подарки. Но тихвинский художник Владимир Савин сделал наоборот - подарил тихвинцам и гостям города в эти предпраздничные дни сразу две выставки своих новых работ. Обе размещены в библиотеках - в БСЦ "Тэффи" и в витрине Центральной районной библиотеки имени И. П. Мордвинова. Небольшое интервью художник дал у второй. С 70-летием Владимир Иванович!
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