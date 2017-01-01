s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В ближайшие дни в Москве будет тёплая, малооблачная, солнечная погода

В ближайшие дни в Москве будет тёплая, малооблачная, солнечная погода

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02:23
  • 6
  • 0

В ближайшие дни в Москве сохранится тёплая, малооблачная, солнечная погода.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
01:16 | Uwis
Площадка фестиваля "Московская весна A CAPPELLA" на Тверской площади
37 0
27.04 20:59 | Сергей Сергеев
Две радуги появились на небе после дождя в Пензенской области
16 0
01:15 | Uwis
Площадка фестиваля "Московская весна A CAPPELLA" на Чистопрудном бульваре