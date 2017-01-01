В Усть-Илимске улицы превращаются в свалку
- Автор:
- Repostui38rus
- Дата публикации:
- 09:41
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- 22
Вот, что рассказывает мобильный репортёр:
"11-ый микрорайон в Усть-Илимске больше напоминает свалку. При этом, в таких условиях на улице гуляют дети. Обратите внимание: на видео, где запечатлена детская площадка, в 10 метрах от свалки находится городская прокуратура, которой, видимо, всё равно. В целом, микрорайон такой абсолютно весь. Возле каждого дома свалка".
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