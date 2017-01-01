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В Усть-Илимске улицы превращаются в свалку

Автор:
Repostui38rus
Дата публикации:
09:41
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Улицы похожи на свалку. Жители Усть-Илимска жалуются на то, что 11-ый микрорайон зарастает мусором. Где-то на земле валяются бумажки и полиэтиленовые пакеты. А где-то и вовсе горы строительного мусора прямо под окнами жилых домов. Местный мобильный репортёр показал, как выглядят дворы, утопающие в бытовых отходах.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"11-ый микрорайон в Усть-Илимске больше напоминает свалку. При этом, в таких условиях на улице гуляют дети. Обратите внимание: на видео, где запечатлена детская площадка, в 10 метрах от свалки находится городская прокуратура, которой, видимо, всё равно. В целом, микрорайон такой абсолютно весь. Возле каждого дома свалка".

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