В Усть-Илимске улицы превращаются в свалку

Автор: Repostui38rus Дата публикации: 09:41

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206564

Улицы похожи на свалку. Жители Усть-Илимска жалуются на то, что 11-ый микрорайон зарастает мусором. Где-то на земле валяются бумажки и полиэтиленовые пакеты. А где-то и вовсе горы строительного мусора прямо под окнами жилых домов. Местный мобильный репортёр показал, как выглядят дворы, утопающие в бытовых отходах.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"11-ый микрорайон в Усть-Илимске больше напоминает свалку. При этом, в таких условиях на улице гуляют дети. Обратите внимание: на видео, где запечатлена детская площадка, в 10 метрах от свалки находится городская прокуратура, которой, видимо, всё равно. В целом, микрорайон такой абсолютно весь. Возле каждого дома свалка".