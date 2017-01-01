В Челябинской области горят поля
- Автор:
- Jek670
- Дата публикации:
- 11:04
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- 57
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Челябинская область. Рядом с городом Копейск горит огромный участок. Причем огонь уже подобрался вплотную к старому кладбищу. Рядом нет ни одной экстренной службы, чтоб как-то контролировать данные очаги возгорания. После записи данного видеоролика сразу позвонил в 112 и сообщил о данном инциденте. Оператор приняла звонок и сообщила, что экстренно выехала пожарная служба!".
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12:37 | Memfists
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