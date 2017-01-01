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В Челябинской области горят поля

Автор:
Jek670
Дата публикации:
11:04
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Впечатляющие кадры запечатлел мобильный репортёр в Челябинской области. Там, в городе Копейске, ночью горели поля. Огонь, по словам автора ролика, охватил огромную территорию: "Кажется, полгорода горит!" - комментирует мобильный репортёр. Языки пламени местами подступили даже к дороге. Автомобилист сразу же сообщил экстренным службам об обнаружении возгорания. А заодно запечатлел страшную картину на видео.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Челябинская область. Рядом с городом Копейск горит огромный участок. Причем огонь уже подобрался вплотную к старому кладбищу. Рядом нет ни одной экстренной службы, чтоб как-то контролировать данные очаги возгорания. После записи данного видеоролика сразу позвонил в 112 и сообщил о данном инциденте. Оператор приняла звонок и сообщила, что экстренно выехала пожарная служба!".


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