В Москве на территории мусоросжигательного завода растёт свалка

Автор: Doker92 Дата публикации: 12:48

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206570

Гора мусора растёт на территории спецзавода №3 "Экотехпром" в Москве .в Бирюлёве Западном. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, куча лежит здесь на протяжении нескольких месяцев. И ликвидировать её пока не торопятся. В итоге, местные жители жалуются на неприятный запах, крыс, мух и бродячих собак, которые появились в округе из-за мусора.Вот, что рассказывает мобильный репортёр:"На территории спецзавода №3 ГУП "Экотехпром" организована свалка бытовых отходов. Эта свалка появилась примерно зимой 2018 года, в феврале она уже точно была. Поскольку было много снега, свалки просто не было видно. Но когда наступила весна, огромные кучи мусора вылезли из-под снега как подснежники. В следствии чего появился неприятный "аромат", птицы, растаскивающие этот мусор, крысы, увеличилось число бродячих собак, огромное количество мух. На улице уже "дышать не чем". А это еще не наступило лето с жаркой погодой. Были составлены обращения в разные инстанции, но пока свалка остается на своем месте, и утилизировать образовавшиеся горы мусора не торопятся".