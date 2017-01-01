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В Москве на территории мусоросжигательного завода растёт свалка

Автор:
Doker92
Дата публикации:
12:48
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Гора мусора растёт на территории спецзавода №3 "Экотехпром" в Москве .в Бирюлёве Западном. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, куча лежит здесь на протяжении нескольких месяцев. И ликвидировать её пока не торопятся. В итоге, местные жители жалуются на неприятный запах, крыс, мух и бродячих собак, которые появились в округе из-за мусора.

Вот, что рассказывает мобильный репортёр:

"На территории спецзавода №3 ГУП "Экотехпром" организована свалка бытовых отходов. Эта свалка появилась примерно зимой 2018 года, в феврале она уже точно была. Поскольку было много снега, свалки просто не было видно. Но когда наступила весна, огромные кучи мусора вылезли из-под снега как подснежники. В следствии чего появился неприятный "аромат", птицы, растаскивающие этот мусор, крысы, увеличилось число бродячих собак, огромное количество мух. На улице уже "дышать не чем". А это еще не наступило лето с жаркой погодой. Были составлены обращения в разные инстанции, но пока свалка остается на своем месте, и утилизировать образовавшиеся горы мусора не торопятся".

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