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Дым лесных пожаров стоит стеной в Хасанском районе Приморья

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:29
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"Приморье горит," - отмечают пользователи в комментариях к этому ролику из Хасанского района. Там местный мобильный репортёр обнаружил очередной лесной пожар. Клубы дыма от горящей растительности стоят стеной - от земли до самого неба. Люди тем временем беспокоятся о последствиях удара огненной стихии: "Скоро точно будем дубы и берёзы на картинках детям показывать," - отмечает автор этих кадров.
Видео: Instagram / goncharvv

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