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Человек вылетел из окна автомобиля из-за ямы на дороге под Петербургом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:38
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ВНИМАНИЕ! 18+! Видео не рекомендовано к просмотру лицам с ослабленной психикой!

Яма стала причиной серьёзного ДТП на участке трассы между Большой Ижорой и Лебяжьим. По словам очевидцев, водитель легковушки попытался объехать выбоину, судя по всему повернул руль на большой скорости. В результате манёвра потерял контроль над автомобилем, вылетел на встречку, протаранил одну машину и врезался в другую. От первого удара Хендай сильно раскрутило. В какой-то момент из салона вылетел человек. Сообщается как минимум о двух пострадавших.
Видео: YouTube / Feliks

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