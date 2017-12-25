Человек вылетел из окна автомобиля из-за ямы на дороге под Петербургом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:38
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- 86
Яма стала причиной серьёзного ДТП на участке трассы между Большой Ижорой и Лебяжьим. По словам очевидцев, водитель легковушки попытался объехать выбоину, судя по всему повернул руль на большой скорости. В результате манёвра потерял контроль над автомобилем, вылетел на встречку, протаранил одну машину и врезался в другую. От первого удара Хендай сильно раскрутило. В какой-то момент из салона вылетел человек. Сообщается как минимум о двух пострадавших.
Видео: YouTube / Feliks
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