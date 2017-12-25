Человек вылетел из окна автомобиля из-за ямы на дороге под Петербургом

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:38

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86 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206575