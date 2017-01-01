Реки на дорогах разлились в Тольятти после дождя

Автор: mreportertv Дата публикации: 16:40

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5 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206586

Тольятти поплыл. В субботу днём на город обрушился мощный ливень. Дороги превратились в огромные водоёмы. Машины утопают по подвеску в воде, поднимают волны. И преодолеть водные преграды удаётся не всем: некоторые автомобили так и остаются посреди дороги - из-за гидроударов двигателей. Не просто и пешеходам. Ведь по лестницам низвергаются настоящие водопады. Местные жители делятся кадрами последствий непогоды в сети.