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Два автомобиля столкнулись в Серпухове (27.04.18.)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
17:10
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Два автомобиля столкнулись в Серпухове. Водитель на автомобиле "ŠKODA" традиционно на этом перекрёстке не пропустил "ВАЗ", движущийся по главной дороге и подставился под удар. Для справки: размещение STOP-линии здесь невозможно по правилам организации дорожного движения, а дублирующий светофор есть напротив. Причина аварий здесь классическая - невнимательность и игнорирование ПДД.

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