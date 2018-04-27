Два автомобиля столкнулись в Серпухове (27.04.18.)

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Два автомобиля столкнулись в Серпухове. Водитель на автомобиле "ŠKODA" традиционно на этом перекрёстке не пропустил "ВАЗ", движущийся по главной дороге и подставился под удар. Для справки: размещение STOP-линии здесь невозможно по правилам организации дорожного движения, а дублирующий светофор есть напротив. Причина аварий здесь классическая - невнимательность и игнорирование ПДД.