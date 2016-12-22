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В Краснодаре прошла церемония передачи флага ФИФА "ЧМ-2018"

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
17:49
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В рамках Всекубанской акции в поддержку чемпионата мира по футболу-2018 состоялась передача флага ФИФА от Апшеронского района городу Краснодару. От представителя Апшеронского района Анастасии Ивченко состоялась передача флага Всекубанской акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи» заместителю главы Краснодара Сергею Лузинову. Акция направлена на информирование населения региона о мероприятиях по проведению чемпионата мира. Она стартовала в апреле 2016-го в Ейске и поочередно прошла в 43 муниципальных образованиях края. Финиширует она в мае в Сочи, где непосредственно пройдёт чемпионат мира по футболу ФИФА.

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