Площадка фестиваля "Московская весна A CAPPELLA" в Климентовском переулке собрала любителей классики

Автор: tim777 Дата публикации: 19:21

21

21 0

В столице с 29 апреля по 9 мая проходит музыкальный фестиваль "Московская весна A CAPPELLA". На городских площадках горожане и гости столицы могут познакомиться с выступлениями артистов в разных жанрах. Так, в Климентовском переулке собрались любители классического академического вокала. Собравшиеся снимали происходящее на камеры мобильных устройств и подпевали артистам под популярную песню "Let my people go!"