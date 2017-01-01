s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Площадка фестиваля "Московская весна A CAPPELLA" в Климентовском переулке собрала любителей классики

Площадка фестиваля "Московская весна A CAPPELLA" в Климентовском переулке собрала любителей классики

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:21
  • 21
  • 0

В столице с 29 апреля по 9 мая проходит музыкальный фестиваль "Московская весна A CAPPELLA". На городских площадках горожане и гости столицы могут познакомиться с выступлениями артистов в разных жанрах. Так, в Климентовском переулке собрались любители классического академического вокала. Собравшиеся снимали происходящее на камеры мобильных устройств и подпевали артистам под популярную песню "Let my people go!"

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
16:52 | Uwis
Вело-фестиваль "Высота" стартовал в парке "Сокольники"
41 0
01:16 | Uwis
Площадка фестиваля "Московская весна A CAPPELLA" на Тверской площади