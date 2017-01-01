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В Тихвине открылось движение по новому мосту

Автор:
Leobr
Дата публикации:
20:22
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На месте прежнего моста по улице Карла Маркса через Вязитский ручей сооружен новый. Сегодня по нему открылось автомобильное и пешеходное движение. Но строительные работы продолжатся - надо перенести на мост временно отодвинутые многочисленные коммуникации, закончить укрепление набережной и отделку впервые устроенного под мостом пешеходного перехода. Хотя реконструкция моста, соединяющего две части города - и планировалась давно, но первые работы пришлось делать в срочном порядке. В июле 2016 года после ливней и из-за ошибок в благоустройстве прилегающей к мосту проезжей части и тротуаров (сделан недостаточный водоотвод) откосы моста стали интенсивно размываться. https://www.mreporter.ru/reports/172733 Благодаря оперативной материальной помощи области строители успели к зиме укрепить откосы и фактически заменить бетонные плиты подходов на мост. И вот после подготовки летом прошлого года занялись мостом основательно. Выяснилось, что его надо делать фактически заново плюс выполнить работу по переносу коммуникаций от моста на время работ. Все это и делали осенью и зимой и вот в эти дни уложили асфальт и открыли движение - до этого и водителям и пешеходам приходилось тратить время на обход. Немного видеохроники работ.

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