Первая шахта метро 1931 года в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 01:49
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Памятный знак о первой шахте метро на Краснопрудной улице.
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02:50 | Uwis
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02:02 | LaimeLaim
Памятный знак о первой шахте метро на Краснопрудной улице.
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