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Первая шахта метро 1931 года в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:49
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Памятный знак о первой шахте метро на Краснопрудной улице.

  • 22
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