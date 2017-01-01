ДЗОТ в парке Сокольники
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 02:02
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- 12
В парке Сокольники есть ДЗОТ, в 1950—70-е годы он использовался как постамент для скульптуры оленя. К середине 70-х памятника уже не было.
- 12
В парке Сокольники есть ДЗОТ, в 1950—70-е годы он использовался как постамент для скульптуры оленя. К середине 70-х памятника уже не было.
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