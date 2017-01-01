Обзор погоды в столице 28 апреля
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 01:52
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- 16
Переменная облачность и локальные дожди наблюдались в столице при сильных порывах ветра.
- 16
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02:50 | Uwis
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28.04 16:40 | mreportertv
12
02:02 | LaimeLaim
Переменная облачность и локальные дожди наблюдались в столице при сильных порывах ветра.
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