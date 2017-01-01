В парке Сокольники включили фонтаны
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 01:53
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- 23
Включенные фонтаны создают летнюю атмосферу в парке.
- 23
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11
02:50 | Uwis
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02:02 | LaimeLaim
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28.04 22:17 | tim777
Включенные фонтаны создают летнюю атмосферу в парке.
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