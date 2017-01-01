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В парке Сокольники включили фонтаны

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:53
  • 23
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Включенные фонтаны создают летнюю атмосферу в парке.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

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