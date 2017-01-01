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В Москве стартовал уличный фестиваль "Московская весна 2018"

Автор:
DELUXE-TV
Дата публикации:
08:05
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27 апреля в столице стартовал весенний уличный фестиваль "Московская весна 2018". В рамках этого мероприятия проходит музыкальный фестиваль акапельного пения "Московская весна A'CAPPELLA". В эти тёплые первомайские дни вся Москва погрузится в один общий, глобальный марафон пения! 40 площадок! 1600 певцов из 16 стран и 40 регионов России! 184 участника акапельного пения! Площадки фестиваля расположены практически на всех центральных улицах, скверах, площадях и бульварах мегаполиса. Участники проекта на протяжении почти двух недель ежедневно будут нас радовать своими потрясающими голосами с утра и до позднего вечера. Синоптики обещают нам незабываемо тёплые дни! Не упускаем момент, и едем в город, чтобы насладиться роскошными голосами! Подробное расписание выступлений каждого из представленных коллективов можно узнать на официальном сайте фестиваля. В день Великой Победы 9 мая нас ожидает завершение фестиваля, где будет определён победитель конкурса.

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