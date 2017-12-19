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В Уссурийске сильный ветер срывает крыши

Автор:
afhn2013
Дата публикации:
12:01
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В Уссурийске сильный ветер срывает крыши.

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