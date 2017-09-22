s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Над Камергерским переулком и Кузнецким мостом появились стаи голубей

Над Камергерским переулком и Кузнецким мостом появились стаи голубей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:51
  • 16
  • 1

Над Камергерским переулком и Кузнецким мостом появились стаи голубей.

  • 16
  • 1

Комментарии (1)

  • Стрелец
    14:27
    Ну да, живых уничтожили. Сейчас муляжами любуемся.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 0
13:24 | grinpavel2033
День пожарной охраны проходит в столичном парке "Сокольники"
12 0
12:45 | Uwis
Световые 3D инсталляции животных перед входом в парк "Зарядье"
42 0
27.04 20:56 | Uwis
Тысячи цветов украсили Манежную площадь в Москве
68 0
22.09.2017 16:11 | Artem_077
В Камергерском переулке в центре столицы установили объект, который будет раздавать бесплатный Wi-Fi