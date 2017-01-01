Жилой дом загорелся в Севастополе
- Автор:
- Sadlivskiy
- Дата публикации:
- 14:38
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- 6
Жилой дом загорелся в Севастополе. Пожар произошёл на улице Достоевского. О пострадавших не уточняется.
- 6
Жилой дом загорелся в Севастополе. Пожар произошёл на улице Достоевского. О пострадавших не уточняется.
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