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Жилой дом загорелся в Севастополе

Автор:
Sadlivskiy
Дата публикации:
14:38
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Жилой дом загорелся в Севастополе. Пожар произошёл на улице Достоевского. О пострадавших не уточняется.

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