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Сильный ветер, дождь и град с грозой пришли в ХМАО

Автор:
Reporter86Rus
Дата публикации:
00:48
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В ХМАО пришел Сильный ветер до 25м/с, дождь и град с грозой.

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