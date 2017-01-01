Сильный ветер, дождь и град с грозой пришли в ХМАО
- Автор:
- Reporter86Rus
- Дата публикации:
- 00:48
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- 11
В ХМАО пришел Сильный ветер до 25м/с, дождь и град с грозой.
- 11
В ХМАО пришел Сильный ветер до 25м/с, дождь и град с грозой.
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