Территорию Дворца пионеров на Воробьевых горах закроют для обработки от клещей

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:22

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Со 2 по 3 мая 2018 года территория Дворца пионеров будет закрыта, в связи с противоклещевой обработкой.