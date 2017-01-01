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Территорию Дворца пионеров на Воробьевых горах закроют для обработки от клещей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:22
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Со 2 по 3 мая 2018 года территория Дворца пионеров будет закрыта, в связи с противоклещевой обработкой.

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