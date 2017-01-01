Территорию Дворца пионеров на Воробьевых горах закроют для обработки от клещей
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:22
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Со 2 по 3 мая 2018 года территория Дворца пионеров будет закрыта, в связи с противоклещевой обработкой.
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Со 2 по 3 мая 2018 года территория Дворца пионеров будет закрыта, в связи с противоклещевой обработкой.
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