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Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время на речных прогулках

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:24
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Горожане и гости столицы с удовольствием проводят время на воде, наслаждаясь летней погодой и красивыми видами Москвы.

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