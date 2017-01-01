Летнее тепло пришло в столице в конце апреля

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:25

1

1 0

В столицу пришло летнее тепло. Город стремительно распускается,все кругом зеленеет. Солнечна погода вытаскивает из домов горожан на улицу.