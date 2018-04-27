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В ДТП в Санкт-Петербурге пострадали несколько человек

Автор:
Max23
Дата публикации:
23:00
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Во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Около четырех часов дня 29 апреля на перекрестке проспекта Славы и Пражской улицы столкнулись Hyundai Solaris и Toyota Mark II. В результате аварии корейскую иномарку развернуло, и она оказалась на пешеходном переходе. Оба автомобиля получили сильные повреждения. В одном автомобиле зажало человека, которого извлекали прибывшие на место спасатели.

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