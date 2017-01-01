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Разбитая дорога в центре Саратова

Автор:
Perf.s
Дата публикации:
22:51
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По Саратовским дорогам страшно ездить. На видео снята поездка по улице Антонова.

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