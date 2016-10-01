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На Красной площади идет монтаж "летающей" камеры

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:24
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На Красной площади идет монтаж "летающей" камеры: был закреплен один конец троса, который позже перебросят на другой конец площади.

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