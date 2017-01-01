Полная Луна в ясном небе над столицей
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 00:25
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- 22
Практически полная Луна видна в вечернем небе над столицей. Пик полнолуния придется на 30 апреля в 04:00.
- 22
Практически полная Луна видна в вечернем небе над столицей. Пик полнолуния придется на 30 апреля в 04:00.
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