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Полная Луна в ясном небе над столицей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:25
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Практически полная Луна видна в вечернем небе над столицей. Пик полнолуния придется на 30 апреля в 04:00.

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