Сегодня наступит полнолуние и погода позволяет рассмотреть луну во всей ее красе
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:27
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- 13
Сегодня наступит полнолуние и погода позволяет рассмотреть луну во всей ее красе.
- 13
Сегодня наступит полнолуние и погода позволяет рассмотреть луну во всей ее красе.
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