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Сегодня наступит полнолуние и погода позволяет рассмотреть луну во всей ее красе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:27
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Сегодня наступит полнолуние и погода позволяет рассмотреть луну во всей ее красе.

  • 13
  • 0

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