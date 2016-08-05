Фестиваль "Исторического бального танца" прошёл в Крыму

Автор: searuss Мисхорская гавань Дата публикации: 13:24

13

13 0

В Крыму, на Ялтинском курорте Гаспра, в санатории "Днепр", Российской налоговой службы, прошёл фестиваль "Исторического бального танца". Основная мысль фестиваля была связана с именем владельца имения Харакс А.М. Романовым, его семьи и столь любимых в эпоху Романовых торжественных балов отличавшихся строгим этикетом, классическим набором танцев, часто следующих в заранее определённом порядке. Полонез, Вальс, Полька... Вальс-Гавот, Венский вальс, Мазурка, Котильон. В фестивале приняли участие более 30 участников из различных клубов бального танца. Клуб исторического бального танца "Феерия" из города Ялта; клуб старинного танца и этикета "Исторический бульвар", город Севастополь; клуб исторического танца "Реверанс" из города Красноперекопск. Провели мастер классы по основам исторического танца. Звучала красивая классическая музыка, было много грации, оптимизма, элегантных платьев, таких забытых женских перчаток, в унисон к дамскому туалету, мужчины во фраках и много тактичного ритма, смешанного с позитивом.