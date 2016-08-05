s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фестиваль "Исторического бального танца" прошёл в Крыму

Фестиваль "Исторического бального танца" прошёл в Крыму

Автор:
searuss Мисхорская гавань
Дата публикации:
13:24
  • 13
  • 0

В Крыму, на Ялтинском курорте Гаспра, в санатории "Днепр", Российской налоговой службы, прошёл фестиваль "Исторического бального танца". Основная мысль фестиваля была связана с именем владельца имения Харакс А.М. Романовым, его семьи и столь любимых в эпоху Романовых торжественных балов отличавшихся строгим этикетом, классическим набором танцев, часто следующих в заранее определённом порядке. Полонез, Вальс, Полька... Вальс-Гавот, Венский вальс, Мазурка, Котильон. В фестивале приняли участие более 30 участников из различных клубов бального танца. Клуб исторического бального танца "Феерия" из города Ялта; клуб старинного танца и этикета "Исторический бульвар", город Севастополь; клуб исторического танца "Реверанс" из города Красноперекопск. Провели мастер классы по основам исторического танца. Звучала красивая классическая музыка, было много грации, оптимизма, элегантных платьев, таких забытых женских перчаток, в унисон к дамскому туалету, мужчины во фраках и много тактичного ритма, смешанного с позитивом.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
13:36 | Uwis
В "Аптекарском огороде" открылся IV Алтайский фестиваль "АлтайФест"
93 0
22.04 10:10 | KedrKrim
На трассе в Крыму в результате ДТП опрокинулся самосвал
107 1
23.03 00:51 | Ruslana_Anokhina
В Ялте гибнет пруд
99 2
05.08.2016 20:35 | Uwis
Балы по субботам в парке «Сокольники»