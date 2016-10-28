Пал сухой травы около деревни Руднево
- Автор:
- Shipulin_G
- Дата публикации:
- 17:06
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- 8
Пал сухой травы около деревни Руднево.
- 8
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63
25.04 14:35 | Svezuga
150
28.10.2016 11:13 | mreportertv
Пал сухой травы около деревни Руднево.
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