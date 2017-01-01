Сильный ливень обрушился на Тулу
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 17:58
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- 53
На Тулу обрушился сильный ливень. Небо плотно затянуто тучами, сверкает молния.
- 53
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53
09:26 | Reporter86Rus
70
27.04 13:29 | mreportertv
На Тулу обрушился сильный ливень. Небо плотно затянуто тучами, сверкает молния.
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