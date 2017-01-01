s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный ливень обрушился на Тулу

Сильный ливень обрушился на Тулу

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
17:58
  • 53
  • 0

На Тулу обрушился сильный ливень. Небо плотно затянуто тучами, сверкает молния.

  • 53
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

53 0
09:26 | Reporter86Rus
В ХМАО выпал снег
70 0
27.04 13:29 | mreportertv
Фонтан с девятиэтажный дом забил в центре Тулы