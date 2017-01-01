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Отдых горожан на Крымской и Якиманской набережных

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:51
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Якиманская набережная, после превращения ее в пешеходную зону, стала очень востребована москвичами и туристами.

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