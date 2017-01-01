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Интерактивное поздравление ко Дню Великой Победы на Новом Арбате

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:50
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В преддверии празднования Дня Великой Победы на Новом Арбате разместили интерактивную открытку.

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