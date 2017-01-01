Летняя погода установилась в столице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:49
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- 21
В столице целый день было по-летнему тепло и комфортно. Горожане и гости столицы гуляли по городу. Днем температура воздуха прогрелась до +24С.
- 21
В столице целый день было по-летнему тепло и комфортно. Горожане и гости столицы гуляли по городу. Днем температура воздуха прогрелась до +24С.
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