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Вечерний дождь в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:46
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После летнего дневного тепла вечером в столице пошёл дождь и заметно стало прохладнее, и свежо.

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