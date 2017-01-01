Ход реконструкции универсального спортивного зала «Дружба» на территории Олимпийского комплекса «Лужники»

Автор: Uwis Дата публикации: 22:04

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В марте 2017 года Универсальный спортивный зал «Дружба» закрылся на реконструкцию, окончание которой запланировано на 2018 год. Планируется обновить фасады здания, заменить остекление на энергоэффективные витражи, заменить спортивное покрытие и освещение, инженерные коммуникации, системы безопасности, вентиляции и кондиционирования воздуха.