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Ход реконструкции универсального спортивного зала «Дружба» на территории Олимпийского комплекса «Лужники»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:04
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В марте 2017 года Универсальный спортивный зал «Дружба» закрылся на реконструкцию, окончание которой запланировано на 2018 год. Планируется обновить фасады здания, заменить остекление на энергоэффективные витражи, заменить спортивное покрытие и освещение, инженерные коммуникации, системы безопасности, вентиляции и кондиционирования воздуха.

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