На юго-западе столицы прошёл дождь
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 22:39
-
- 5
Сильный дождь прошёл на юго-западе столицы. Лило как из ведра. Наружу вылезли дождевые черви.
- 5
Сильный дождь прошёл на юго-западе столицы. Лило как из ведра. Наружу вылезли дождевые черви.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)