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На юго-западе столицы прошёл дождь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:39
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Сильный дождь прошёл на юго-западе столицы. Лило как из ведра. Наружу вылезли дождевые черви.

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