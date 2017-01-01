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В кафе на юго-востоке Москвы произошёл пожар

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:52
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30 апреля на улице Юных Ленинцев в доме № 42 на втором этаже, где располагается кафе "Чайхона Востока" произошёл пожар. На кухне, в вентиляционном коробе произошло возгорание площадью 5 кв.м. Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями из кафе были эвакуированы порядка 50 человек. Все эвакуированные отмечали свадьбу. Благодаря слаженной работе пожарных возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

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