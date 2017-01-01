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В небе над Тулой сверкают молнии

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
30.04 23:33
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Молнии сверкают в небе над Тулой. В городе дождь не прекращается.

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