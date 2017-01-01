В небе над Тулой сверкают молнии
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 30.04 23:33
-
- 47
Молнии сверкают в небе над Тулой. В городе дождь не прекращается.
- 47
Ещё
19
30.04 22:39 | LaimeLaim
69
30.04 17:58 | grinpavel2033
Молнии сверкают в небе над Тулой. В городе дождь не прекращается.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)