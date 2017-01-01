На трассе между Норильском и Дудинкой из-за пурги застряди несколько десятков машин

Автор: Tolstov Дата публикации: 03:41

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1 мая. Трасса между Норильском и Дудинкой. 14 километр. Застряла машина из-за пурги примерно в 3 часа ночи, в 5.30 приехал КАМАЗ, который чистит трассу. Тоже застрял. Приехал Урал в 6.45, вытащил КАМАЗ и уехал. Водитель КАМАЗа сказал, что не будет чистить трассу и встал на обочине. Ответ на вопрос - почему? - прозвучал неожиданый - "оно мне не надо, ждите, с Дудинки выехал грейдер". Время 7.35, стоим ждём, уже больше 20 машин стоит. Время местное.