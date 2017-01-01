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Ливень на северо-востоке столицы 1 мая

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:00
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Май начался в столице с тёплой и дождливой погоды. То светит солнце, то набегают тучи и идёт ливень.

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Комментарии (0)

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