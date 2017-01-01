Ливень на северо-востоке столицы 1 мая
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 12:00
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- 22
Май начался в столице с тёплой и дождливой погоды. То светит солнце, то набегают тучи и идёт ливень.
- 22
Май начался в столице с тёплой и дождливой погоды. То светит солнце, то набегают тучи и идёт ливень.
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