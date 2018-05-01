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Последствия аварии на 24 км МКАД, где пострадал один человек

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
13:49
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На юге Москвы в районе 24 км МКАД произошла авария. Столкнулись две легковушки "ВАЗ", автомобиль Nissan и автобус. В результате ДТП один человек пострадал, его госпитализировали в городскую больницу. Движение в районе аварии сильно затруднено. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и служба "Дорожный патруль". Автомобили получили сильные механические повреждения. Все обстоятельства случившегося выясняются. Комментарий: Илья - родственник пострадавшего.

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Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    14:18
    АГН "Москва" в 14:15 http://www.mskagency.ru/materials/2776870 01.05.18
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