Последствия аварии на 24 км МКАД, где пострадал один человек

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 13:49

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На юге Москвы в районе 24 км МКАД произошла авария. Столкнулись две легковушки "ВАЗ", автомобиль Nissan и автобус. В результате ДТП один человек пострадал, его госпитализировали в городскую больницу. Движение в районе аварии сильно затруднено. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и служба "Дорожный патруль". Автомобили получили сильные механические повреждения. Все обстоятельства случившегося выясняются. Комментарий: Илья - родственник пострадавшего.