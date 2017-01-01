Презентация Кубка Мира по футболу во Владивостоке

Автор: bargks386 Дата публикации: 16:25

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Первого мая во Владивостоке на центральной площади горожанам был представлен Кубок Мира по футболу. Церемония прошла на специальной сцене. Представить Кубок горожанам вышли чемпион мира по футболу Жилберто Силва, гендиректор тура Стефанос Вафеидис, топ-модель Наталья Водянова, руководители Приморского края и города Владивостока. Церемония начала представления немного затянулась, что объяснялось необходимостью соблюдения регламента. Кубок был прикрыт чёрным чехлом. Зрители практически не замечали дождь. Когда были произнесены все приветственные речи (без бумажек и пафоса), начался обратный отсчёт, и после возгласа ведущего "Смотрим!" Кубок освободили от чехла. Наверное, с этого момента и можно вести отсчёт его пребывания в России - болельщики увидели Кубок, а Кубок - болельщиков. Затем состоялось награждение детской футбольгой команды во главе с её тренером, выигравшей всероссийский турнир. После этого юные футболисты получили уникальную возможность сфотографироваться с Кубком Мира- по крайней мере, одна команда из России уже оказалась с Кубком Мира. А дальше на площади состоялся благотворительный футбольный матч для людей с ограниченными возможностями.