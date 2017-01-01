На Дмитровском шоссе столкнулись две иномарки

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Днём 1 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. В районе Северный, на Дмитровском шоссе, столкнулись 2 автомобиля: "Ауди" и "Ниссан". Автомобиль "Ниссан" двигался по дублёру Дмитровского шоссе в сторону области. На перекрёстке с улицей Арсюкова справа выехал автомобиль "Ауди". Произошло столкновение. От удара автомобиль "Ниссан" опрокинулся на бок. В результате ДТП пострадал 1 человек. Медицинскую помощь ему оказали на месте. На перекрёстке не работают светофоры. Водитель автомобиля "Ауди" должен был пропустить автомобиль "Ниссан", который двигался по главной дороге. Сотрудник ДПС выясняет все обстоятельства аварии.