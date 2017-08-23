Телефонный террорист "заминировал" кафе в Перми

Автор: Artist Дата публикации: 05:42

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01.05.2018 в четвертом часу утра в отделение полиции города Перми поступило сообщение о заложенной бомбе в кафе-клубе "Луна", которое находится в Кировском районе. Первыми на место прибыли сотрудники пожарной охраны и ГИБДД. Оперативно сотрудниками кафе была проведена эвакуация всего здания (3 этажа), после чего сотрудниками МВД был произведен первичный осмотр заведения на наличие взрывчатых веществ. Ничего не было обнаружено. Близлежащая территория была оцеплена до приезда службы кинологов. Осмотр с собакой также не дал результатов, вызов оказался ложным. Тем не менее, этот вызов испортил отдых почти сотне посетителей кафе "луна" и "роллс". Личность горе-террориста установили на месте. Это был обиженный клиент, которого ранее не пустили в заведение по причине сильного алкогольного опьянения. Незадачливого пранкера ждет уголовное наказание, предусмотренное законодательством Р.Ф., и исковое заявление в суд от владельцев заведений. Сюжет записан ведущим заведения Карякиным Андреем и диджеем Трудаковым Юрием, текст Тартаковская Анна.

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7 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206722

Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 81, кафе-клуб "Луна"