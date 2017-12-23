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Паровоз музей с боевой техникой ВОВ в Пугачеве

Автор:
Андрей
Дата публикации:
18:34
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Сегодня 1 мая 2018 г в г Пугачев прибыл паровоз музей с боевой техникой времен Великой Отечественной войны. В 15:00 его встречали на вокзале жители города. Горожанам были представлены танки , пушки ,катюша. Также вагон для личного состава с экспонатами. Дети от мала до велика были обрадованы столь небывалому событию , фотографировались . Эшелон был выпущен к знаменательной дате Великой победе 9 мая . А на вокзальной площади был концерт. Жители города были очень рады такому грандиозному мероприятию . Большое спасибо организаторам таких мероприятий которые воспитывают патриотизм подрастающему поколению и хранят память о Великой победе.

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